Оружие и боеприпасы хранил дома житель Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Оружие и боеприпасы хранил дома 58-летний житель Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В отдел полиции Кегенского района поступила оперативная информация о незаконном хранении оружия и боеприпасов. Факт зарегистрирован в ЕРДР районной полиции по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 287 УК РК «Незаконные хранение ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

В ходе досудебного расследования сотрудники полиции установили 58-летнего подозреваемого. При проведении обыска жилого дома у него были обнаружены 3 нарезных и одно гладкоствольное ружье, а также 27 различных патронов.

Проводится ряд проверочных мероприятий по происхождению найденного арсенала. По изъятому оружию назначены все необходимые судебные экспертизы. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, ведутся следственные действия.