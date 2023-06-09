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    Оружие и боеприпасы хранил дома житель Алматинской области

    9 Июня 2023, 22:14

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Оружие и боеприпасы хранил дома 58-летний житель Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В отдел полиции Кегенского района поступила оперативная информация о незаконном хранении оружия и боеприпасов. Факт зарегистрирован в ЕРДР районной полиции по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 287 УК РК «Незаконные хранение ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

    В ходе досудебного расследования сотрудники полиции установили 58-летнего подозреваемого. При проведении обыска жилого дома у него были обнаружены 3 нарезных и одно гладкоствольное ружье, а также 27 различных патронов.

    Проводится ряд проверочных мероприятий по происхождению найденного арсенала. По изъятому оружию назначены все необходимые судебные экспертизы. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, ведутся следственные действия.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматинская область МВД РК
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