Орнитологический фестиваль впервые прошел в Акмолинской области

КОРГАЛЖЫН. КАЗИНФОРМ - Узнать больше о традициях, истории казахского народа, ознакомиться с красотами живописной природы Коргалжынского заповедника позволил I креативный фестиваль «Символика птиц в культуре Великой степи». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда Первого Президента РК – Елбасы.

По информации Фонда, проект является победителем Ярмарки социальных идей и проектов 2018 года, проводимый Фондом Елбасы ежегодно для казахстанских НПО.

«За все время существования Ярмарки социальных идей реализовано более 250 социальных проектов. Ценность фестиваля в том, что он направлен на экологизацию мировоззрения детей, гуманистическое воспитание молодёжи. Этот фактор в современном мире является одним из важных в усилении взаимодействия естественнонаучных и гуманитарных знаний», - отметила старший координатор проектов Фонда Первого Президента РК Гульнара Ершиманова.

В фестивале, организованном Фондом Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, ЧУ «Коргалжынская экологическая обсерватория», приняли участие около 150 детей и молодежи из Казахстана, в том числе из Российской Федерации и Кыргызской Республики.

Фестиваль нацелен, прежде всего, на популяризацию национальной культуры, формирование патриотизма, содействие творческому, интеллектуальному, духовному, физическому развитию детей и молодежи.

«Креативный фестиваль «Символика птиц в культуре Великой степи» проводится впервые. Это стало возможно благодаря поддержке Фонда Первого Президента в рамках Ярмарки социальных идей, также нас поддержал акимат Коргалжынского района Акмолинской области. Отрадно, что для участия к нам приехали дети из России и Кыргызстана. Тема нашего фестиваля - птицы. Таким образом, мы прививаем детям любовь к орнитологии через творчество», - пояснила директор ГУ «Коргалжынская экологическая обсерватория» Куралай Туспекова.

В обширную программу вошли увлекательные тренинги, полезные мастер-классы, акции, спортивные турниры. Была развернута лавка ремесленников, в которой приглашенные мастера народного творчества провели обучение ремеслам. На стадионе района прошли спортивные состязания по народным видам спорта и игр.

Кроме этого, состоялся турнир по спортивному туризму среди молодежи на Кубок акима района. Гости фестиваля смогли получить базовые знания ориентирования на местности и поучаствовать в конкурсах.

В рамках работы шести площадок «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство» (поделки из природных материалов), «Хореография», «Вокал», «Театральное искусство», «Инструментальное искусство» участники фестиваля показали свое мастерство.

Яркости и запоминаемости фестивалю добавило посещение Коргалжынского заповедника, рафтинг и зажигательная дискотека под открытым небом.

фото: www.caravan.kz