Оркестр народных инструментов имени Курмангазы отмечает 90-й концертный сезон

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Директор Казахского национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы Медет Қуанышев считает, что кюи и народные инструменты могут тонко и точно передать душу казахского человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций города Алматы.

Казахский национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы был основан в 30-х годах прошлого столетия. Изначально это был домбровой ансамбль. У истоков создания сейчас уже всемирно известного оркестра стоял Ахмет Жубанов – народный артист Казахстана, композитор, академик, профессор – первый художественный руководитель и главный дирижер. Оркестр носит имя великого казахского композитора Курмангазы Сагырбаева, который оставил для поколений бессмертные музыкальные шедевры. Это первый и уникальный оркестр в истории инструментального музыкального искусства Казахстана.

На сегодняшний день в знаменитом коллективе трудятся десятки талантливых музыкантов, репертуарный фонд оркестра составляет свыше 4 000 произведений. Народные инструменты, на которых играют музыканты прославленного оркестра - это домбра, кобыз, шертер.

Через музыку Курмангазы и оркестра его имени мир узнает о казахах и их музыкальной культуре, их душе. А репертуар оркестра пополняется новыми произведениями современных композиторов, в том числе и зарубежных.

«В этом году будет отмечаться 200-летие нашего предка Курмангазы. С 20 января наш оркестр первым по стране начал концерты по случаю юбилея композитора начали концерты. В этом году все мероприятия будут посвящены памяти Курмангазы», - сообщил директор оркестра Медет Қуанышев на брифинге на площадке региональной службы коммуникаций города Алматы.

Он также рассказал, что в прошлом году оркестр Курмангазы ездил на гастроли в Астрахань и Казань, где посетили мавзолей.

В планах в июне провести спектакль «Курмангазы» совместно с коллективом драматического театра имени Мухтара Ауэзова. Кроме того, в октябре состоится национальный конкурс барабанщиков, организованный оркестром.

«В июне наш оркестр отправится на гастроли в Италию, их мы тоже посвятим памяти Курмангазы. В пределах Казахстана мы отправимся в тур по Жамбылской и Кызылординской областям. В этом году в Атырау пройдет большой фестиваль, посвященный 200-летию Курмангазы, и мы выступим там первыми. Еще один наш план – снять видео об известных произведениях «Адай» и «Сарыарка», - продолжил директор оркестра.

Главный дирижер оркестра имени Курмангазы Абылай Тілепберген отметил, что коллектив открывает 90 концертный сезон. Любителей народной музыки ждут грандиозные программы, а также рассказал о последних достижениях творческого коллектива.

«Наши кобызистки Асель Рахимжан и Зайрагуль Суекенова из кобызной группы завоевали главный приз на мировом конкурсе. Мелодии кобыза входят в мировой классический репертуар. Кобыз сегодня звучит на всех международных сценах и легок для исполнения произведений Моцарта и Бетховена», - сказал Абылай Тілепберген.

Отвечая на вопросы журналистов, дирижер отметил, что интерес к народной музыке сегодня проявляет и молодежь, в том числе благодаря развитию соцсетей оркестра.

Еще одна участница брифинга артистка, домбристка Сағдат Ақжолова, рассказала, что сегодня репертуар оркестра становится шире, а услышать их можно уже 27 января в 19.00 часов.

Фото: kurmangazy.com



