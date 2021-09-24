Оргкомитет Пекин-2022 представил официальные плакаты Игр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Оргкомитет Пекин-2022 представил официальные плакаты, которые будут использоваться для рекламы зимних Олимпийских игр в течение четырех месяцев до их начала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Они были представлены на открытии ежегодной Недели дизайна в Пекине в районе Тунчжоу. Каждый плакат подчеркивает девиз Пекина 2022 года «Вместе ради общего будущего», а многие рисунки сочетают зимние виды спорта с традиционными китайскими культурными фестивалями.

«Интегрируя китайскую культуру и олимпийский дух, представляя олимпийские мероприятия и программы фитнеса для всех, 11 рекламных плакатов отражают энергичность молодых поколений и их энтузиазм в зимних видах спорта», - заявили организаторы «Пекин 2022».

Дизайн был выбран после конкурса, в котором, по словам организаторов, приняли участие 1500 человек по всей стране.

«Плакаты выделяются благодаря убедительному сочетанию зимних видов спорта, элементов китайской культуры, достопримечательностей принимающего города и современного дизайна, что делает их сильным пакетом, представляющим образ Игр всему миру и усиливающим ожидание Олимпиады», - сказал генеральный директор по культуре и церемониям Пекина 2022 Чэнь Нин государственному изданию China News Daily.

Ван Цяньгэ и Лю Июнь из Академии изящных искусств Гуанчжоу создали работу под названием «Страсть вдохновляет огонь», на которой талисман Олимпийских игр Бинг Двен Двен, гигантская панда, показывает открытую ладонь с рисунком сердца, чтобы «представить теплый прием принимающей страны для друзей со всего мира».

Талисман также изображен вместе со своим паралимпийским коллегой Шуи Рон Рон, светящимся фонарем, на плакатах с красным фоном.

На другом плакате, выполненном на красном фоне, который в Китае считается счастливым цветом, изображен китайский узел, «соединенный с пятью олимпийскими кольцами в знак китайского гостеприимства».

Китайский узел сочетается с контурами снежинок, указывая на смысл зимнего конкурса.

Работа Су Юнь Чжана, студента Сычуаньской академии изящных искусств, содержит надпись «Соединяя мир энтузиазмом», но официально называется «Страсть соединяет мир» - отголосок девиза Пхенчхана-2018.

На плакате, выполненном маслом Сунь Яфэем, изображены жители принимающего города, занимающиеся зимними видами спорта.

На нем написано: «Присоединяйтесь к нам, присоединяйтесь!».

Организаторы описали это как «прогрессивные отношения, присоединяйтесь к нашим играм на льду и снегу, присоединяйтесь к нашим видам спорта на льду и снегу, наслаждайтесь миром льда и снега вместе на зимних Олимпийских играх».

«Храм Неба» послужил вдохновением для «Года в Пекине», созданного Ли Сяомином и Чжан Жунгом из Пекинского института моды.

Храм изображен в виде стилизованной лыжной трассы для сноубордиста.

Здание также можно увидеть рядом с Великой Китайской стеной и прыгуном на лыжах, хоккеистом и сноубордистом с улыбающимися талисманами в «Здоровом Китае динамичных зимних Олимпийских игр», работа квартета Академии изящных искусств Лу Сюня, Чжао Лу, Чжан Яна, Се Чаояна и Ма Рулуна.

Еще один дизайн посвящен празднованию китайского Нового года, который начнется за три дня до открытия Игр 4 февраля.

Послание звучит так: «Традиционный китайский Новый год, легендарная мечта зимних Олимпийских игр».