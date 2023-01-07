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    Организовать полный охват АЗС цифровой системой учета отпуска ГСМ поручил Премьер-Министр РК

    7 Января 2023, 14:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам обеспечения внутреннего рынка горюче-смазочными материалами в 2023 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы Кабмина РК.

    С докладами о запасах различных видов топлива, планах производства и ситуации на рынке ГСМ выступили министр энергетики Болат Акчулаков и председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев.

    Участники совещания обсудили вопросы полноты обеспечения внутреннего рынка дизельным топливом, в частности, сетей АЗС, сельхозтоваропроизводителей, предприятий промышленности и транспорта, ценообразования, импорта, увеличения мощностей Шымкентского НПЗ и ряд других.

    Премьер-Министр указал на необходимость усиления мониторинга и контроля за реализацией ГСМ на внутреннем рынке для снижения «вымывания» топлива за пределы Казахстана. В этой связи он поручил организовать полный охват АЗС цифровой системой учета отпуска ГСМ.

    По итогам совещания Премьер-Министр дал ряд конкретных поручений.


    Фото: primeminister.kz
    Правительство РК Премьер-министр РК Энергетика Алихан Смаилов Топливо
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