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    Организаторы олимпиады в Шымкенте получили строгие выговоры

    28 Марта 2023, 20:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 27 марта прошло совещание с участием министра просвещения, где были приняты меры по отношению оргкомитета республиканской олимпиады по предметам естественно-математического направления в городе Шымкенте, во время которой отравились 14 школьников. Об этом сообщила первый вице-министр просвещения Шолпан Каринова, передает МИА «Казинформ».

    «Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля по г. Шымкент даны промежуточные результаты по гастроэнтериту среди отдельных участников олимпиады. Однако точные причины еще устанавливаются. На сегодня 14 школьников выписаны из больницы. Многие уже вернулись домой в сопровождении специалистов управлений образования, директоров школ, учителей», - отметила Шолпан Каринова в Facebook.

    Как проинформировала первый вице-министр просвещения, по правилам олимпиады 45% участников должны быть награждены, то есть получить призовые места. Госпитализированные ученики с учетом индивидуальных результатов удостоились золотых, серебряных и бронзовых медалей, получили Благодарственные письма.

    «За ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей и ненадлежащую организацию республиканской олимпиады по предметам естественно-математического направления в городе Шымкенте на и. о. председателя Комитета среднего образования, руководителя управления содержания и методологического обеспечения Комитета среднего образования и директора Республиканского научно-практического центра «Дарын» наложены дисциплинарные взыскания в виде строгого выговора», - сообщила Шолпан Каринова.

    Ранее первый вице-министр просвещения Шолпан Каринова рассказала о состоянии 14 школьников, отравившихся во время олимпиады в Шымкенте. В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкента назвали итоги расследования по факту отравления.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Образование Шымкент Минпросвещения РК
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