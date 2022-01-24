Организаторов незаконных парковок будут штрафовать в Азербайджане

БАКУ. КАЗИНФОРМ - В Азербайджане будут введены новые штрафы за незаконную организацию платных парковочных мест на государственных и муниципальных автодорогах. Об этом говорится в поправках, предлагаемых для внесения в Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно проекту, за незаконное создание платных парковочных мест на государственных или муниципальных автодорогах физические лица будут оштрафованы на сумму 200 манатов ($ 120), должностные лица – 500 ($ 295), юридические лица - 2000 манатов ($ 1180).

Кроме того, в изменениях отмечается также о двукратном повышении штрафа за нарушение правил парковки.

Штраф за парковку иных транспортных средств на парковочных местах, предназначенных для транспортных средств лиц с инвалидностью, повышается с 10 до 20 манатов ($ 12).

За незаконную остановку или стоянку на тротуарах, а также на пересечении проезжей части и ближе 5 метров от края пересекаемой проезжей части предлагается установить штраф в размере 40 манатов ($ 24).

Другая поправка - штраф за парковку на парковочных местах грузовых автомобилей, максимальная масса которых превышает 3,5 тонны, а также за препятствование свободной парковке транспортных средств путем резервации парковочных мест или иным другим способом, повышается с 10 до 20 манатов ($ 12).

В проекте изменений в закон «О дорожном движении» Азербайджана говорится, что продолжительность парковки не может быть дольше 48 часов, что означает возможность увеличения продолжительности парковки с 24 до 48 часов.

Отметим, эти поправки отражены в предлагаемом изменении в Кодекс об административных правонарушениях, внесенном в повестку заседания Комитета Милли Меджлиса Азербайджана по правовой политике и государственному строительству, которое состоится 25 января.