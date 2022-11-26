Организаторов финпирамиды под видом автоломбарда задержали в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Финансовую (инвестиционную) пирамиду под видом автоломбарда выявили на территории Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

«Под видом автоломбарда создана устойчивая финансовая пирамида. Согласно фиктивным договорам, организаторы обещали вкладчикам выкупить их автотранспортные средства выше рыночной цены, однако автомобили продавались третьим лицам ниже цены рынка в два и более раза, а выплаты осуществлялись за счет привлечения новых «клиентов».

При проведении спецоперации оперативники подразделения по борьбе с организованной преступностью департамента полиции совместно с сотрудниками департамента экономических расследований по Актюбинской области задержали двух организаторов финансовой пирамиды и других лиц, которых подозревают в причастности к данной противозаконной деятельности», - сообщили в пресс-службе департамента полиции области.





В ходе обысков изъяты оргтехника, документация, касающаяся незаконной деятельности ТОО, литература религиозного характера, банковские карты, электронные носители памяти и сотовые телефоны. В настоящее время подозреваемые руководители пирамиды с санкции суда арестованы. Проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия по изобличению в соучастии в финансовой пирамиде представителей криминалитета и приверженцев деструктивных религиозных течений.

Фото: кадр из видео