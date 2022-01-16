Организатора подпольной нарколаборатории задержали в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - 15 января в Семее Комитетом национальной безопасности задержан и водворен в ИВС организатор подпольной нарколаборатории, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт комитета.

«15 января в Семее Комитетом национальной безопасности задержан и водворен в ИВС организатор подпольной нарколаборатории гражданин «А».

В ходе оперативно-следственных мероприятий изъято из незаконного оборота 5 кг психотропного вещества «а-PVP», прекурсоры для изготовления 50 кг синтетических наркотиков и лабораторное оборудование.

По данному факту проводится досудебное расследование», - сказано в сообщении ведомства.



