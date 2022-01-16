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    Организатора подпольной нарколаборатории задержали в Семее

    16 Января 2022, 17:10

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - 15 января в Семее Комитетом национальной безопасности задержан и водворен в ИВС организатор подпольной нарколаборатории, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт комитета.

    «15 января в Семее Комитетом национальной безопасности задержан и водворен в ИВС организатор подпольной нарколаборатории гражданин «А».

    В ходе оперативно-следственных мероприятий изъято из незаконного оборота 5 кг психотропного вещества «а-PVP», прекурсоры для изготовления 50 кг синтетических наркотиков и лабораторное оборудование.

    По данному факту проводится досудебное расследование», - сказано в сообщении ведомства.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью Происшествия МВД РК Регионы КНБ Криминал Борьба с наркотиками
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