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    Организатора незаконного митинга в Астане осудили на 15 суток ареста

    28 Ноября 2022, 16:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Астаны опубликовала результаты заседаний, на которых рассмотрены дела об административных правонарушениях в отношении Абиева М.Ж., организовавшего 26 ноября незаконный митинг в Астане, передает МИА «Казинформ».

    27 ноября 2022 года специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям города Астаны рассмотрены два дела об административных правонарушениях в отношении гражданина Абиева М.

    Органом полиции в отношении Абиева М. составлены два протокола об административных правонарушениях:

    - за организацию и проведение несанкционированного митинга в нарушение порядка, установленного законодательством Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний (ч. 7 ст. 488 КоАП);

    - за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции в связи с исполнением ими служебных обязанностей (ч. 1 ст. 667 КоАП).

    Из материалов дел следует, что 26 ноября 2022 года Абиев М. без получения разрешения местного исполнительного органа города Астаны, организовал митинг по Коргалжинскому шоссе и оказал неповиновение законным требованиям сотрудников полиции.

    Как пояснил в суде обвиняемый, он решил организовать мирный митинг с целью обратить внимание руководства страны на скорейшее рассмотрение проекта по развитию сельского хозяйства. Утверждал, что противоправных деяний не совершал и за день до даты проведения мирного собрания уведомил акима города о предстоящем мероприятии. Вину в совершении административных правонарушений не признал.

    Прокурор просил суд признать виновным гражданина Абиева М. и подвергнуть его аресту на 15 суток.

    В соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан, уведомление о проведении мирных собраний в форме пикетирования, собрания, митинга подается организатором местному исполнительному органу, в срок не позднее чем за пять рабочих дней до дня его проведения.

    - По первому факту в суде установлено, что Абиев уведомление в местный исполнительный орган не подавал. Таким образом, Абиевым нарушен установленный порядок организации и проведения мирных собраний.

    - По второму факту, из видеозаписи усматривается, что Абиев не реагировал на неоднократные требование сотрудников полиции о соблюдении порядка и отказался прекратить участие в несанкционированном шествии.

    В суде вина Абиева М. установлена фактическими сведениями, содержащимися в протоколе об административном правонарушении, видеозаписью и другими материалами дела.

    Санкцией части седьмой статьи 488 КоАП предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 15 МРП либо административный арест на срок до 15 суток.

    Санкцией части первой статьи 667 КоАП – штраф в размере 30 МРП либо административный арест на срок до 15 суток.

    Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Астаны признал Абиева М.Ж. виновным в совершении вышеуказанных правонарушений и по обоим правонарушениям наложил административное взыскание в виде административного ареста на 15 суток.

    Постановления не вступили в законную силу.

    Ранее сообщалось, что полицейские пресекли незаконный митинг, прошедший вечером 26 ноября в Астане.
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