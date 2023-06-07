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    Организатор финпирамиды вернула 36 млн тенге нанесенного ущерба в Костанайской области

    7 Июня 2023, 11:01

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Уголовное дело в отношении руководителя структурного подразделения «Qnet LTD» на территории Костанайской области по факту создания и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой окончено Департаментом АФМ по Костанайской области, передает МИА «Казинформ».

    Подозреваемая открыла офис в городе Костанай для привлечения граждан в финансовую пирамиду «Qnet LTD» и осуществляла активную рекламу легкого дохода.

    Жертвами преступных действий стали более 30 человек.

    В ходе расследования уголовного дела подозреваемой возмещен ущерб потерпевшим в полном объеме, в сумме более 36,5 млн тенге, в связи с чем расследование прекращено за примирением сторон.

    «Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации», - отметили в ведомстве.

    Автор:

    Артем Волков

    Костанайская область Финансовая пирамида
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