Организатор финпирамиды вернула 36 млн тенге нанесенного ущерба в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Уголовное дело в отношении руководителя структурного подразделения «Qnet LTD» на территории Костанайской области по факту создания и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой окончено Департаментом АФМ по Костанайской области, передает МИА «Казинформ».

Подозреваемая открыла офис в городе Костанай для привлечения граждан в финансовую пирамиду «Qnet LTD» и осуществляла активную рекламу легкого дохода.

Жертвами преступных действий стали более 30 человек.

В ходе расследования уголовного дела подозреваемой возмещен ущерб потерпевшим в полном объеме, в сумме более 36,5 млн тенге, в связи с чем расследование прекращено за примирением сторон.

«Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации», - отметили в ведомстве.