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    Организация тюркских государств обладает рядом преимуществ - американский эксперт

    27 Февраля 2023, 13:00

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Оценками в отношении Организации тюркских государств поделились с корреспондентом МИА «Казинформ» американский эксперт из бизнес-кругов США и ведущий аналитик Международного налогового и инвестиционного центра профессор Уэсли Хилл.

    По оценкам обоих американских экспертов, США позитивно рассматривают укрепление Организации тюркских государств (ОТГ), 10-й юбилейный саммит которого состоится в Казахстане в 2023 году.

    По мнению Уэсли Хилла, Организация тюркских государств обладает рядом преимуществ: создает более сплоченный в региональном и культурном отношении блок в Центральной Азии; укрепляет Срединный коридор для экспорта товаров и ресурсов в ЕС через Турцию, Грузию, Азербайджан и центральноазиатские страны; содействует привлечению инвестиций в стратегически важный регион – Центральную Азию.

    Эксперт из американских бизнес-кругов отметил, что США поддерживают финансовые, экономические, логистические и энергетические проекты, а также рассматривают OTГ как структуру, выполняющую жизненно важную роль в обеспечении Европы необходимыми энергоресурсами. При этом американская сторона не рассматривает тюркские государства в качестве конкурентов на европейском энергетическом рынке, так как ЕС нуждается в большом количестве ресурсов.

    Однако эксперты имеют различные мнения о наиболее надежных партнерах США в Организации тюркских государств.

    По мнению Уэсли Хилла, самые тесные отношения США поддерживают с Турцией и Азербайджаном. Анкара остается самым надежным союзником США в регионе, несмотря на наличие разных взглядов по отдельным международным вопросам. Важность Баку связывают с рядом факторов, среди которых энергетическая безопасность Европы.

    По оценкам эксперта из американских бизнес-кругов, наиболее прочные отношения США имеют с Анкарой и Астаной. Турция остается влиятельной страной и союзником США в регионе, чья политика отвечает интересам Вашингтона. После Турции Казахстан является самым сильным и предпочтительным партнером среди других тюркских государств. Это обусловлено историей сотрудничества и широким присутствием американского бизнеса в стране.

    Вместе с тем, оба эксперта считают, что США нейтрально относятся к сотрудничеству членов Организации тюркских государств в области безопасности и считают, что экономическое и дипломатическое взаимодействие должно преобладать над военным в международной организации.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    Внешняя политика Казахстана США Организация тюркских государств
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