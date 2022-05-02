Ораза айт зажигает свет веры в сердце каждого мусульманина - Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников со священным для мусульман праздником Ораза айт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента.
«Дорогие соотечественники!
От всей души поздравляю вас со священным для мусульман праздником Ораза айт!
Наш народ всегда с особым трепетом и большой радостью встречает этот праздник, завершающий тридцатидневный пост. Отдавая должное месяцу Рамазан, ведущему по пути духовного очищения и совершенствования, мы говорим друг другу теплые пожелания.
Ораза айт зажигает свет веры в сердце каждого мусульманина. Он призывает людей совершать благие дела, быть скромными, добрыми и милосердными.
Именно на таких основополагающих качествах зиждется единство нашего народа.
Уверен, непреходящие ценности Ислама внесут большой вклад в духовное развитие Нового Казахстана!
С праздником Ораза айт!
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и процветания!» – говорится в обращении.
В этом году священный месяц Рамазан начался 2 апреля и продлился до 1 мая. Пост длился 30 дней. Сегодня, 2 мая, мусульмане празднуют Ораза айт.
Фото: akorda.kz