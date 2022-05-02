Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.45 eur/kzt 476.27

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 62.81
Прогноз погоды
Астана+35+37℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Ораза айт зажигает свет веры в сердце каждого мусульманина - Президент РК

    2 Мая 2022, 08:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников со священным для мусульман праздником Ораза айт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента.

    «Дорогие соотечественники!

    От всей души поздравляю вас со священным для мусульман праздником Ораза айт!

    Наш народ всегда с особым трепетом и большой радостью встречает этот праздник, завершающий тридцатидневный пост. Отдавая должное месяцу Рамазан, ведущему по пути духовного очищения и совершенствования, мы говорим друг другу теплые пожелания.

    Ораза айт зажигает свет веры в сердце каждого мусульманина. Он призывает людей совершать благие дела, быть скромными, добрыми и милосердными.

    Именно на таких основополагающих качествах зиждется единство нашего народа.

    Уверен, непреходящие ценности Ислама внесут большой вклад в духовное развитие Нового Казахстана!

    С праздником Ораза айт!

    Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и процветания!» – говорится в обращении.

    В этом году священный месяц Рамазан начался 2 апреля и продлился до 1 мая. Пост длился 30 дней. Сегодня, 2 мая, мусульмане празднуют Ораза айт.


    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Президент Казахстана Религия Поздравления
    Новости по теме
    Новости по теме
    Совместное пресс-коммюнике глав государств Центральной Азии и Президента Европейского Совета
    Касым-Жомарт Токаев принял участие во второй встрече глав государств ЦА и ЕС
    Касым-Жомарт Токаев предложил провести в Казахстане Региональный климатический саммит
    Казахстан готов предоставить преференции европейским партнерам - Президент РК
    Популярное
    1 В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
    2 Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
    3 Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
    4 В Астане стартовал чемпионат Казахстана по бочча
    5 Важное из визита Президента в Алматы