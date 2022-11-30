Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.99 eur/kzt 488.82

    rub/kzt 7.7 cny/kzt 65.06
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Павлодарская область

    Опытные специалисты «Казахмыса» прибыли на помощь коллегам из Экибастузской ТЭЦ

    30 Ноября 2022, 11:20

    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Тепловики и сварщики топливно-энергетического комплекса «Казахмыс Холдинг» прибыли в Экибастуз, чтобы помочь в устранении аварий на местной ТЭЦ, передает МИА «Казинформ».

    Всего в составе бригады 20 специалистов, которые уже приступили к работам по восстановлению теплоснабжения в городе. Они приехали в Экибастуз с необходимым оборудованием и техникой. Так, к примеру, казахмысовцы привезли с собой 2 единицы спецтехники для устранения аварий на теплосетях Урал Егерь, 1 КамАз кунг, 1 микроавтобус Toyota HiAce и 1 - Toyota Hilux.

    Напомним, что об аварийном отключении на экибастузской ТЭЦ стало известно в воскресенье, 27 ноября. По информации местных властей, с помощью дронов удалось выявить 10 мест, где есть повреждения. В регион мобилизованы ремонтные бригады, которые их устраняют.

    По последним данным, сейчас на ТЭЦ работают 6 котлов. Восстановлено теплоснабжение в 143 многоэтажных и 132 частных домах, а также в 13 социальных объектах. Ремонтные работы завершены на 20 участках из 21. Подомовые обходы по выявлению проблемных вопросов продолжаются. В городе для граждан определены 14 пунктов обогрева.

    Накануне в Экибастуз по поручению главы правительства Алихана Смаилова прибыли заместитель премьер-министра Серик Жумангарин и министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин.

    В ТЭК «Казахмыс холдинг» входят Жезказганская ТЭЦ, Балхашская ТЭЦ, разрез «Молодежный», производственно-технический цех «Куу-Чек», главная распределительная энергостанция Топар, предприятие электрических сетей (ПЭС), предприятие теплоэнергетики (ПТЭ), Балхашское региональное предприятие «ЭнергоСети».

    «Казахмыс» занимает 20 место в мире по выпуску меди в концентрате и 12 место по производству черновой и катодной меди. В 2020 году вклад Группы «Казахмыс» позволил Казахстану расположиться на 11 месте мирового рейтинга стран-производителей серебра. По генерации электроэнергии Группа по итогам 2020 года занимает 3 место в РК с объемом производства 7 267,53 млн. кВтч.

    Предприятия «Казахмыс» - рудники, обогатительные фабрики, медеплавильные заводы - расположены на трёх производственных площадках (Балхашской, Жезказганской, Карагандинской), где трудятся порядка 37 тыс. человек.
    Павлодарская область Экибастуз ТЭЦ
    Новости по теме
    Новости по теме
    Олигархи при возвращении ТЭЦ государству должны возместить ущерб – Ерлан Саиров
    Один из двух вышедших из строя котлов запустили в Жезказгане
    Количество бригад по устранению аварии на ТЭЦ Экибастуза увеличилось с 34 до 42
    Сегодня планируется подключение к теплу 17 жилых многоэтажек в Экибастузе
    Популярное
    1 Главу государства встретил в Елисейском дворце Президент Франции
    2 Торжественная церемония встречи Президента Казахстана состоялась в Париже
    3 Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон провели переговоры
    4 Президент Казахстана провел встречу с капитанами бизнеса Франции
    5 Два котла вышли из строя за двое суток на ТЭЦ Жезказгана
    Новости партнеров