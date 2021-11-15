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    Опыт какой страны взят за основу при строительстве госпиталей в Казахстане

    15 Ноября 2021, 17:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опыт какой страны взят за основу при строительстве новых госпиталей в Казахстане, рассказал Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В условиях пандемии в кратчайшие сроки было построено 17 больниц, которые приняли на себя основную нагрузку», - сказал Аскар Мамин, отвечая на вопросы в ходе встречи с представителями СМИ. По его словам, эти больницы оснащены самым современным оборудованием и в них созданы все условия для работы медиков. Это дало возможность справиться с наплывом больных во время пандемии.

    «У нас в планах построить 20 современных госпиталей по всему Казахстану. Мы в этом плане изучали опыт Турции. Я специально был в рабочей командировке в Турции и посещал госпитали, которые были построены. Турция сделал рывок в этой сфере. Мы сейчас такие модели реализуем в Казахстане. Строится сейчас несколько госпиталей по ГЧП. Они дадут нам задел на следующие несколько десятков лет», - добавил Аскар Мамин.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Строительство Здравоохранение Аскар Мамин
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