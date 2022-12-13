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    Опыт Хорватии будет применен для развития футбола в Туркестане

    13 Декабря 2022, 21:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Для развития детского футбола в Туркестанской области создана футбольная академия «Туран», привлекаются тренеры из-за рубежа. У туркестанских детей появилась возможность обучаться футболу в Хорватии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды принял делегацию во главе с Государственным секретарем Министерства туризма и спорта Республики Хорватия Тончи Главиной. Глава региона поздравил с выходом Хорватии в полуфинал чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре, и пожелал удачи.

    В составе делегации также был Чрезвычайный и Полномочный Посол Хорватии в Казахстане Рефик Шабанович. На встрече Дархан Сатыбалды рассказал о дальнейшем укреплении двусторонних деловых связей. Стороны обсудили работу по развитию сферы спорта и туризма. Аким области предложил совместно работать над социальными проектами. Он отметил, что инвестиционные возможности на пути развития увеличились, и в регионе предпринимаются усилия по развитию производства.

    «Президент страны Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Туркестан поднял вопрос о присвоении городу статуса духовно-исторического центра страны. Туркестан – был столицей Казахского ханства. Тут были приняты исторические решения. За четыре года областной центр изменился до неузнаваемости. Область динамично развивается. Мы будем развивать спортивную сферу, в том числе футбол. Это позволит развивать и туризм. Мы знаем об успехах Хорватии в футболе. Сегодня во встрече с Аргентиной желаю команде победы и удачи! Мы готовы сотрудничать с хорватскими специалистами и футбольными академиями в подготовке наших юных футболистов», - сказал аким области.

    В завершение встречи хорватская делегация тепло отозвалась об архитектуре Туркестана и подарила спортивную форму национальной сборной Хорватии акиму Туркестанской области Дархану Сатыбалды.

    Ранее сообщалось, что Хорватия победила Бразилию по пенальти и вышла в полуфинал ЧМ-2022 по футболу. В ночь с 13 на 14 декабря в Лусаиле пройдет полуфинальный матч чемпионата мира-2022 по футболу, в котором встретятся сборные Аргентины и Хорватии.
    Туркестанская область Акимат Спорт Футбол Дети Чемпионат мира по футболу
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