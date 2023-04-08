Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.82 eur/kzt 489.75

    rub/kzt 5.46 cny/kzt 65.18
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Опухоль весом в 15 кг удалили у пациента в Атырау

    8 Апреля 2023, 14:37

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Опухоль весом в 15 килограммов удалили хирурги у пациента в ходе операции в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения, сложная операция была проведена врачами-онкологами совместно с сосудистыми хирургами областного кардиоцентра. У 59-летнего мужчины была удалена злокачественная опухоль весом 15 килограммов.

    По словам директора онкологического диспансера Атырауской области Эльмиры Сапаровой, со дня проведения операции прошло 10 суток. Сейчас прооперированный получает соответствующее лечение.

    «У пациента саркома забрюшинного отдела была диагностирована два года назад. Во время операции была удалена большая опухоль весом 15 килограммов путем резекции наружной подвздошной артерии и нижней трети мочеточника слева путем наложения анастомозов. Эту сложную операцию провели заведующий хирургическим отделением Максат Шамшенов и сосудистый хирург Атырауского областного кардиоцентра Ерлан Мадешев», - сообщила Эльмира Сапарова.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Минздрав РК Здравоохранение Атырау
    Новости по теме
    Новости по теме
    Операцию по коррекции устьев мочеточников впервые провели ребенку в СКО
    Врачи удалили двухкилограммовую опухоль у пациента в Алматы
    Гигантскую кисту из грудной клетки мужчины удалили хирурги в Караганде
    Сложную операцию новорожденному провели карагандинские хирурги
    Популярное
    1 Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
    2 О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
    3 Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
    4 Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
    5 На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
    Новости партнеров