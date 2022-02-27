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    Опубликованы контакты консулов РК в Украине

    27 Февраля 2022, 16:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликованы контакты почетных консулов РК в Украине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Почетное консульство Республики Казахстан в Днепре

    Почетный консул: Медяник Инна Сергеевна.

    Консульский округ: Днепропетровская область.

    Адрес: 49000, Украина, г. Днепр, пр. Дмитрия Яворницкого, 22.

    Телефон: +38 (098) 222-94-37.

    Эл.почта: consul.kz.dp@gmail.com

    Почетное консульство Республики Казахстан во Львове

    Почетный консул: Маслюк Галина Дмитриевна.

    Консульский округ: Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Тернопольская, Хмельницкая, Ровенская и Волынская области.

    Адрес: 79016, Украина, г. Львов, ул. Замкнена, д. 3/1.

    Телефон: +38 (032) 240-36-70.

    Эл.почта: consul@kazconsul.com.ua

    Почетное консульство Республики Казахстан в Одессе

    Почетный консул: Продаевич Сергей Александрович.

    Консульский округ: Одесская, Николаевская и Херсонская области.

    Адрес: 65007, Украина, г. Одесса, ул. Пантелеймоновская, д. 101/11.

    Телефон: +38 (094) 949-27-52.

    Эл.почта: consulkzod@gmail.com

    Почетное консульство Республики Казахстан в Харькове

    Почетный консул: Наджафли Эмин Муса оглы.

    Консульский округ: Харьковская, Полтавская и Сумская области.

    Адрес: 61052, Украина, г. Харьков, ул. Полтавский шлях, д. 7.

    Телефон: +38 (067) 190-77-77.

    Эл.почта: consul.kz.kh@gmail.com

    Веб-сайт: consulkz.kh.ua.

    Напомним, вчера официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров прокомментировал работу по эвакуации граждан Казахстана из Украины и рассказал о ситуации на границе Украины с казахстанскими гражданами. Также стало известно, что посольством Казахстана в Киеве сформирована к отправке еще одна группа казахстанских граждан. А. Смадияров заверил, что данных о пострадавших казахстанцев в Украине нет. Посольство Казахстана в Киеве работает в штатном режиме.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Россия Украина Общество Кризис Политика
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