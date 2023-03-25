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    Опубликованы итоги выборов в городской маслихат Уральска

    25 Марта 2023, 02:16

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Стали известны итоги выборов депутатов маслихата Уральска, передает МИА «Казинформ».

    Согласно данным Уральской городской территориальной избирательной комиссии, голоса избирателей разделились следующим образом:

    по избирательному округу №1 - Жуматаев Ерлан Умирзакович;

    по избирательному округу №2 - Абенов Нурлыкан Нуржанович;

    по избирательному округу №3 - Султанов Акылбек Узакбаевич;

    по избирательному округу № 4 - Исмагулов Нурбулат Айдынгалиевич;

    по избирательному округу № 5 - Мухамбетжанов Бауыржан Камарович;

    по избирательному округу № 6 - Казанин Юрий Викторович;

    по избирательному округу № 7 - Ашикова Нургүл Ажибаевна;

    по избирательному округу № 8 - Дудниченков Михаил Михайлович;

    по избирательному округу № 9 - Айсаутов Максат Нагиметович;

    по избирательному округу № 10 - Нургалиев Ринат Саматович;

    по избирательному округу № 11 - Офицеров Сергей Олегович;

    по избирательному округу № 12 - Каримов Айбек Жоламанович;

    по избирательному округу № 13 - Калиев Есентай Гиниятович;

    по избирательному округу № 14 - Нажметдинов Канат Нурымович;

    по избирательному округу № 15 - Свешников Константин Николаевич;

    по избирательному округу № 16 - Кубайдуллина Айнаш Алибеккызы;

    по избирательному округу № 17 - Айтжанов Дияс Курмангалиевич;

    по избирательному округу № 18 - Губашева Азима Зинатовна;

    по избирательному округу № 19 - Юркевич Владимир Викторович;

    по избирательному округу № 20 - Аминов Асланбек Талапкалиевич;

    по избирательному округу № 21 - Кенжина Жанна Тажгуловна;

    по избирательному округу № 22 - Джардемов Муслим Гилманович;

    по избирательному округу № 23 - Жумашев Алихан Лемович;

    по избирательному округу № 24 - Жолдыгали Алшын Адильханович.

    Ранее итоги выборов в депутаты Западно-Казахстанского областного маслихата озвучили в областной территориальной избирательной комиссии.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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