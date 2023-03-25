Опубликованы итоги выборов в городской маслихат Уральска

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Стали известны итоги выборов депутатов маслихата Уральска, передает МИА «Казинформ».
Согласно данным Уральской городской территориальной избирательной комиссии, голоса избирателей разделились следующим образом:
по избирательному округу №1 - Жуматаев Ерлан Умирзакович;
по избирательному округу №2 - Абенов Нурлыкан Нуржанович;
по избирательному округу №3 - Султанов Акылбек Узакбаевич;
по избирательному округу № 4 - Исмагулов Нурбулат Айдынгалиевич;
по избирательному округу № 5 - Мухамбетжанов Бауыржан Камарович;
по избирательному округу № 6 - Казанин Юрий Викторович;
по избирательному округу № 7 - Ашикова Нургүл Ажибаевна;
по избирательному округу № 8 - Дудниченков Михаил Михайлович;
по избирательному округу № 9 - Айсаутов Максат Нагиметович;
по избирательному округу № 10 - Нургалиев Ринат Саматович;
по избирательному округу № 11 - Офицеров Сергей Олегович;
по избирательному округу № 12 - Каримов Айбек Жоламанович;
по избирательному округу № 13 - Калиев Есентай Гиниятович;
по избирательному округу № 14 - Нажметдинов Канат Нурымович;
по избирательному округу № 15 - Свешников Константин Николаевич;
по избирательному округу № 16 - Кубайдуллина Айнаш Алибеккызы;
по избирательному округу № 17 - Айтжанов Дияс Курмангалиевич;
по избирательному округу № 18 - Губашева Азима Зинатовна;
по избирательному округу № 19 - Юркевич Владимир Викторович;
по избирательному округу № 20 - Аминов Асланбек Талапкалиевич;
по избирательному округу № 21 - Кенжина Жанна Тажгуловна;
по избирательному округу № 22 - Джардемов Муслим Гилманович;
по избирательному округу № 23 - Жумашев Алихан Лемович;
по избирательному округу № 24 - Жолдыгали Алшын Адильханович.
Ранее итоги выборов в депутаты Западно-Казахстанского областного маслихата озвучили в областной территориальной избирательной комиссии.