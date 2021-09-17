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    Опубликовано видео рабочего визита Главы государства в Таджикистан

    17 Сентября 2021, 02:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликовано видео рабочего визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Таджикистан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу в сети Facebook пресс-секретаря Президента РК Берика Уали.



    Напомним, в Душанбе состоялась сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент России Владимир Путин (в режиме видеоконференцсвязи), Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась провели встречу в узком составе, затем переговоры были продолжены с участием членов делегаций.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана ОДКБ Президент Казахстана Таджикистан Видео Политика
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