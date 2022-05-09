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    Опубликовано расписание выступлений казахстанок на ЧМ-2022 по боксу в Турции

    9 Мая 2022, 10:17

    СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - Стало известно расписание выступлений представительниц женской сборной Казахстана по боксу в их первых боях на чемпионате мира-2022 в Стамбуле (Турция). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Первой на ринг у Казахстана выйдет Валентина Хальзова — она выступит 9 мая и в своем первом бою встретится с кенийкой Лорна Куса Симби.

    Расписание первых боев казахстанских спортсменок:

    9 мая

    Вечерняя сессия
    70 кг. Валентина Хальзова — Лорна Куса Симби (Кения)

    10 мая

    Вечерняя сессия
    48 кг. Алуа Балкибекова — Приянка Диллон (Канада)

    11 мая

    Дневная сессия
    52 кг. Жайна Шекербекова — Мелоди Варгас (Пуэрто-Рико)
    57 кг. Карина Ибрагимова — Клаудия Нечита (Румыния) / Сабина Суч (Венгрия)
    63 кг. Аида Абикеева — Имане Хелиф (Алжир)

    Вечерняя сессия
    75 кг. Надежда Рябец — Бушра Ишилдар (Турция)

    12 мая

    Дневная сессия
    50 кг. Назым Кызайбай — Ингрит Валенсия (Колумбия)
    54 кг. Дина Жоламан — Мария Мадуэньо Конде (Испания)
    60 кг. Римма Волосенко — Шона Уитуэлл (Англия)

    Вечерняя сессия
    66 кг. Дарига Шакимова — Навбахор Хамидова (Узбекистан)

    13 мая

    Вечерняя сессия
    81 кг. Гульсая Ержан — Олеся Крысюк (Украина)
    +81 кг. Ляззат Кунгейбаева — Шеннур Демир (Турция

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Турция Бокс
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