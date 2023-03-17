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    Опубликовано расписание Оразы по городам Казахстана

    17 Марта 2023, 11:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Духовное управление мусульман Казахстана опубликовало расписание Оразы для каждого региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В этом году Священный месяц Рамадан начнется 23 марта. А ночь с 17 на 18 апреля – священная ночь Предопределения (Кадр). 21 апреля – праздник Ораза Айт. Даты были определены Муфтиятом Казахстана после консультации с муфтиями стран Центральной Азии, учеными, ответственными за сферу фетвы, а также с учетом результатов научных исследований.

    Сумма фитр-садака составляет 535 тенге. Эту сумму посчитали по средней цене 2 кг муки по стране. Стоимость муки была определена на основе информации, предоставленной городскими и областными представительствами ДУМК.

    Ранее МИА «Казинформ» опубликовало советы врача о том, как правильно питаться во время поста.

    Астана

    Алматы

    Шымкент

    Туркестан

    Актау

    Атырау

    Актобе

    Жезказган

    Караганда

    Кунаев

    Костанай

    Кокшетау

    Кызылорда

    Уральск

    Усть-Каменогорск

    Павлодар

    Петропавловск

    Семей

    Талдыкорган

    Тараз

    Автор:

    Анеля Касымова

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