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    Опубликован видеообзор визита Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан

    26 Октября 2021, 08:35

    АШХАБАД. КАЗИНФОРМ - Опубликован видеообзор двухдневного государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан, передает МИА «Казинформ».

    Видео поделился пресс-секретарь Главы государства Берик Уали в Facebook.

    Напомним, в рамках государственного визита состоялись переговоры Касым-Жомарта Токаева и Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в узком и расширенном форматах. По итогам переговоров делегаций Казахстана и Туркменистана главы государств провели брифинг для представителей средств массовой информации.

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    Президент Казахстана Туркменистан
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