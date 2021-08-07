Опубликован видеообзор рабочего визита Президента Казахстана в Туркменистан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован видеообзор рабочего визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан, передает МИА «Казинфом» со ссылкой на Telegram-канал Телерадиокомплекса Президента РК.

«Касым-Жомарт Токаев принял участие в Консультативной встрече лидеров стран Центральной Азии в Туркменистане. Президент Казахстана выдвинул ряд инициатив в сфере экономики, торговли, культуры, направленных на превращение Центральной Азии в стабильный, экономически развитый, процветающий регион.Глава государства предложил создать единую товаропроводящую сеть, интегрированную в транспортные коридоры региона, а также создать «контейнерный хаб» на базе порта Актау. Как он отметил в своем выступлении, развитие транспортных коммуникаций в Центральной Азии может обеспечить рост ВВП наших стран на 15%. Одним из узловых вопросов наш Президент считает обеспеченность водными ресурсами. По его мнению, решать вопросы следует на принципах равноправного использования, учета интересов сторон, выполнения взаимных обязательств. «Вода для ЦА должна стать объединяющим, и ни в коем случае не разъединяющим началом», – убежден Касым-Жомарт Кемелевич.В рамках рабочего визита состоялась встреча Главы государства с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего стратегического партнерства, наметили перспективы дальнейшего наращивания торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества», - написал пресс-секретарь Главы государства Берик Уали в Facebook.