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    Опубликован видеообзор первого дня государственного визита Президента РК в Турцию

    11 Мая 2022, 03:08

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Опубликован видеообзор первого дня государственного визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Турецкую Республику. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Борт№1.


    Президент РК возложил цветы у мавзолея Ататюрка. Осмотрел мавзолей Аныткабир, после чего Глава государства оставил памятную запись в Книге почетных гостей. Также состоялась официальная церемония встречи в президентском дворце. Президенты Казахстана и Турции провели встречи в узком и расширенном составах. Лидеры двух стран договорились вывести взаимоотношения между Казахстаном и Турцией на уровень расширенного стратегического партнерства. Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган провели брифинг для представителей СМИ.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Турция Видео
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