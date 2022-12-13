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    Опубликован топ-10 претендентов на «Золотой мяч»

    13 Декабря 2022, 12:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Издание Goal опубликовало обновленный рейтинг фаворитов в борьбе за «Золотой мяч», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    На первое место в списке вышел нападающий Лионель Месси, сместивший партнера по «ПСЖ» француза Килиана Мбаппе.

    Также в обновленную 10-ку зашел французский нападающий Антуан Гризманн.

    Топ-10 выглядит следующим образом:

    1. Лионель Месси («ПСЖ»);

    2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);

    3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

    4. Неймар («ПСЖ»);

    5. Роберт Левандовски («Барселона»);

    6. Винисиус Жуниор («Реал»);

    7. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);

    8. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

    9. Хвича Кварацхелия («Наполи»);

    10. Антуан Гризманн («Атлетико»).

    Действующий обладатель «Золотого мяча» нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема остался на 20-м месте.

    Отметим, что Месси вместе с Аргентиной вышел в полуфинал чемпионата мира по футболу в Катаре.


    Фото: skysportaustria.at
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