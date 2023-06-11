Опубликован список погибших при пожаре в области Абай

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Стали известны имена погибших лесничих в пожаре в области Абай, передает МИА «Казинформ».

Минэкологии опубликовало список погибших сотрудников: 1. Жиенбаева Мейрамгуль Кусаиновна – Руководитель лесничества Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»; 2.Тоқтасын Серікжан Бакытбекұлы – Инженер по охране и защиты леса Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»; 3. Дүйсембаев Амангелді Спатайұлы – Водитель Новошульбинского филиала РГУ«ГЛПР«Семейорманы»; 4. Губаев Алексей Григорьевич – мастер леса – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»; 5. Фоминых Максим Владимирович – инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»; 6. Нуржигитов Саят Нуржанович - инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»; 7. Начинёнов Константин Сергеевич - инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»; 8. Сидорин Александр Викторович - инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»; 9. Сидорин Виктор Александрович - инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»; 10. Пузырев Николай Иванович – водитель пожарной машины Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»; 11. Пузырев Сергей Николаевич - лесной пожарный Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»; 12. Дарибаев Александр Викторович - тракторист – машинист Жерновского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»; 13. Гражданкин Петр Александрович – лесной пожарный Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»; 14. Ганьшин Даниил Евгеньевич – водитель пожарной машины Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы».

Идентифицированы личности пяти погибших работников лесничества, участвовавших в тушении пожара в области Абай: 1. Серикжан Токтасын, 27 лет 2. Александр Сидорин, 39 лет 3. Саят Нуржигитов, 51 год 4. Алексей Губаев, 30 лет 5. Амангельді Дүйсембаев, 59 лет. В настоящее время уточняются личности остальных 9 человек, обнаруженных на месте тушения пожара.