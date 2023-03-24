Опубликован список депутатов Кокшетауского городского маслихата

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Итоги выборов депутатов Кокшетауского городского маслихата, которые прошли 19 марта 2023 года, опубликованы на сайте акимата города Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Кокшетауской городской территориальной избирательной комиссии, депутатами Кокшетауского городского маслихата по одномандатным территориальным избирательным округам стали:

по избирательному округу № 1 – Джусупов Мереке Ертаевич, 1970 года рождения, директор Акмолинской областной детско-юношеской спортивной школы, город Кокшетау;

по избирательному округу № 2 – Акимов Дастан Алтайевич, 1985 года рождения, начальник службы АО «Altyntau Kokshetau», город Кокшетау;

по избирательному округу № 3 – Есенова Гулаим Ергалиевна, 1966 года рождения, руководитель адвокатской конторы «Yessenova Low Group», город Кокшетау;

по избирательному округу № 4 – Макишев Руслан Аманбаевич, 1976 года рождения, генеральный директор ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу», город Кокшетау;

по избирательному округу № 5 - Жакупов Жанат Еркенович, 1986 года рождения, исполнительный директор Корпоративного фонда «Будущее в наших руках», город Кокшетау;

по избирательному округу № 6 - Жаксылыков Ерсаин Дулатович, 1987 года рождения, директор ТОО «Гормолзавод», город Кокшетау;

по избирательному округу № 7 - Мукатаев Рамазан Сапарович, 1972 года рождения, председатель ОЮЛ «Союз лиц с инвалидностью Акмолинской области «Бірлік», город Кокшетау;

по избирательному округу № 8 - Сабатаева Галия Зиябековна, 1964 года рождения, главный врач ГКП на ПХВ «Городская поликлиника», город Кокшетау;

по избирательному округу № 9 - Джумабеков Фаим Маратович, 1987 года рождения, директор ТОО «Уasin 2020», город Кокшетау;

по избирательному округу № 10 - Сердалин Канат Бауыржанович, 1989 года рождения, директор ТОО «Алуа-Строй», город Кокшетау;

по избирательному округу № 11 - Хасенов Ерлан Маратович, 1988 года рождения, индивидуальный предприниматель, город Кокшетау;

по избирательному округу № 12 - Топорков Олег Иванович, 1971 года рождения, директор ТОО «Кокше-Тазалык», город Кокшетау;

по избирательному округу № 13 - Туржанов Рустем Эрикович, 1968 года рождения, директор ТОО «ЭнергоПромТехно», город Кокшетау;

по избирательному округу № 14 - Нурумова Зауреш Олжабаевна, 1965 года рождения, председатель Кокшетауского филиала партии Amanat, город Кокшетау;

по избирательному округу № 15- Токтарулы Даулетхан, 1985 года рождения, управляющий директор «Кокшетау Транстелеком», город Кокшетау;

по избирательному округу № 16 - Сергалиев Алибек Сабиржанович, 1989 года рождения, директор ИП «Сергалиев», город Кокшетау;

по избирательному округу № 17 - Сейдалин Нурлан Абаевич, 1993 года рождения, ТОО «Фирма СейНур», заместитель директора, город Кокшетау.



