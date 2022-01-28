Опубликован новый состав политсовета партии «Nur Otan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован состав Политического совета партии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее в партии «Nur Otan» рассказали о внесении изменений в состав Политического совета. Высший представительный орган партии обновился на 55%.

Вместе с тем, внесены изменения и в Устав партии.

Напомним, решением внеочередного XXI Съезда партии Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно избран Председателем партии «Nur Otan».

Согласно утвержденной накануне Постановлением Политического совета партии повестке участниками были рассмотрены три вопроса: 1. Об избрании Председателя партии; 2. О внесении изменений и дополнений в Устав; 3. О внесении изменений в состав Политического совета.



