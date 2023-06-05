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    Опубликован анонс предстоящих мероприятий с участием Главы государства

    5 Июня 2023, 10:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба Акорды опубликовала анонс предстоящих мероприятий с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Об этом передает МИА «Казинформ».

    5 июня Президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в церемонии поднятия Государственного флага.

    В ходе церемонии Президент Казахстана – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Республики Казахстан вручит офицерские звания лучшим выпускникам военных вузов.

    8 июня Глава государства выступит на пленарной сессии Международного форума Астана Участники форума, проходящего под тематикой «Преодоление вызовов через диалог: по пути сотрудничества, развития и прогресса», обсудят вопросы изменения климата, нехватки продовольствия и энергетической безопасности.

    Среди высоких гостей форума – Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Председатель президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле, заместитель Генерального секретаря ООН, исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армида Алисджабана, Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие.

    На полях форума Президент Касым-Жомарт Токаев проведет ряд двусторонних встреч.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Президент Казахстана Акорда
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