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    Оптимизацию неэффективных и неработающих налоговых льгот требуют провести депутаты

    31 Марта 2023, 17:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Налоговый кодекс требует законодательных изменений в части оптимизации неэффективных и неработающих льгот. Об этом заявил председатель Комитета по финансам и бюджету Сената Султанбек Макежанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Открывая работу круглого стола на тему: «Оптимизация налоговых льгот и повышение их эффективности» в Сенате, Султанбек Макежанов отметил, что согласно результатам государственного аудита по анализу и оценке эффективности работы госорганов при формировании налоговой политики в части налоговых льгот был выявлен ряд системных недостатков.

    «Налоговый кодекс требует законодательных изменений в части оптимизации неэффективных и неработающих льгот, так как от таких льгот государство несет значительные затраты, не получая поступлений налогов в бюджет. В целом по данному направлению Комитетом на постоянной основе проводится работа. В прошлом году был проведен ряд крупных мероприятий, в том числе выездных, по вопросам эффективности деятельности СЭЗ, где нами были выявлены недостатки, которые создают неравные условия и препятствуют развитию конкуренции», - сказал сенатор.

    В ходе мероприятия представитель Высшей аудиторской палаты рассказал парламентариям об итогах ревизии налоговых льгот с целью повышения их эффективности. В свою очередь, представители министерств индустрии и инфраструктурного развития, сельского хозяйства, энергетики, иностранных дел, а также Агентства по регулированию и развитию финансового рынка доложили депутатам о механизмах предоставления налоговых льгот в профильных отраслях.

    Выслушав доклады участников встречи, сенаторы озвучили свои предложения по повышению эффективности системы налоговых льгот. В их числе: Министерству финансов - детализировать формы налоговых отчетностей, Агентству по регулированию и развитию финансового рынка - пересмотреть подходы по созданию провизий (резервов) для целей налогообложения, сохранив вычеты по провизиям только по займам.

    «Министерству здравоохранения необходимо представить анализ эффективности и влияния на ценообразование льготы по НДС для лекарственных средств, а также льготы по КПН, налогу на имущество, земельному налогу для частных медицинских организаций. Министерству национальной экономики в рамках проекта нового Налогового кодекса учесть нормы по отмене механизма уплаты НДС на импорт методом зачета, предложив взамен точечные освобождения для ряда товаров, которые не производятся в Казахстане», - озвучил Султанбек Макежанов.

    Эти и ряд других рекомендаций, подготовленных парламентариями, будет направлен в адрес Правительства и всем заинтересованным государственным органам.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Сенат Минфин РК Налоги Аудит Высшая аудиторская палата РК
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