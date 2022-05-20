Оптимизация процесса госзакупок сократит сроки их проведения – Минфин РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На площадке Службы центральных коммуникаций проходит пресс-конференция на тему «О мерах по совершенствованию государственных закупок», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вице-министр финансов РК Даурен Кенбеил сообщил о работе, проводимой для оптимизации процесса госзакупок.

«В целях заблаговременного проведения госзакупок предусмотрен институт предварительного плана закупок. Это дает возможность в текущем году, на основании одобренной бюджетной комиссией заявки, проводить закупки и заключать договора на следующий год, не дожидаясь утверждения бюджета. Также предусмотрена возможность предварительной публикации объявлений о проведении конкурса, что дает возможность сократить прием заявок с 15 дней до 7 дней», – сказал Д. Кенбеил.

По словам вице-министра, в целях упрощения процедуры госзакупок, с 1 июля текущего года вводится новый способ закупок в виде конкурса с использованием рамочных соглашений, который также позволит сократить процедуру госзакупок до 30 дней, тогда как средняя продолжительность закупок в настоящее время достигает двух месяцев.

Этот способ будет использоваться для закупок стандартных, типичных товаров, работ и услуг. На первом этапе будут отбираться потенциальные поставщики, соответствующие установленным требованиям, с ними будут заключены рамочные соглашения. Это будут компании, хорошо зарекомендовавшие себя на рынке. На втором этапе заказчики будут направлять таким поставщикам заявки на закупки товаров, работ и услуг. Договора будут заключаться с поставщиками, представившими наилучшие предложения.