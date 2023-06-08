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    Определился состав сборной Казахстана на Grand Slam по дзюдо в Астане

    8 Июня 2023, 23:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стали известны имена казахстанских дзюдоистов, которые примут участие в мировом турнире Qazaqstan Barysy Grand Slam в Астане с 16 по 18 июня. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации дзюдо.

    В этом соревновании, дающем очки в мировом и олимпийском рейтингах, честь Казахстана будут защищать лидеры национальной сборной, а также молодые спортсмены.

    Состав сборной Казахстана по дзюдо на Qazaqstan Barysy Grand Slam:

    Мужчины

    - 60 кг: Нурканат Серикбаев, Магжан Шамшадин, Канат Сейильхан, Даурен Сюкенов:

    - 66 кг: Гусман Кыргызбаев, Ермек Амангельды, Айболат Ыстыбай, Сунгат Жубаткан:

    - 73 кг: Данияр Шамшаев, Жансай Смагулов, Дархан Койбагар, Аскар Наркулов:

    - 81 кг: Айбол Нысанали, Руслан Мусаев, былайхан Жубаназар, Бекадил Шаймерденов:

    - 90 кг: Ермахан Ануарбеков, Мухаммедали Мавлидов, Кудирет Досымов, Аян Байгазы:

    - 100 кг: Нурлыхан Шархан, Бекарыс Садуакас, Бекзат Шагатаев, Ислам Бозбаев:

    +100 кг: Галымжан Кырыкбай, Адил Оразбаев, Ерасыл Кажыбаев, Мади Едильбаев.

    Женщины

    - 48 кг: Абиба Абужакынова, Галия Тынбаева, Жанерке Аскарова, Нурайлым Сарсенбек;

    - 52 кг: Толганай Абеуова, Кундыз Жылкыбай, Гаухар Ирмагамбетова;

    - 57 кг: Севара Нышанбаева, Бакыт Кусакбаева, Балнур Курманбай, Дана Абдирова;

    - 63 кг: Молдир Нарынова, Есмигуль Куюлова, Анастасия Морозова;

    - 70 кг: Анастасия Маякова, Роза Нысантайкызы, Диана Телбаева;

    - 78 кг: Аруна Жангельдина, Назерке Тилеуханова, Маргарита Гриценко;

    +78 кг: Камила Берликаш, Акерке Рамазанова, Назгуль Маратова.

    В соревнованиях планируется участие более 400 спортсменов из 45 стран мира. Турнир пройдет в спортивном комплексе «Барыс Арена».

    Напомним, в этом году Казахстанская федерация дзюдо подписала четырехлетний контракт с Международной федерацией дзюдо (IJF) на проведение в Казахстане соревнований мирового турнира Grand Slam. Согласно двустороннему договору, Казахстан примет у себя мировой турнир в 2023-2026 годах.

    Кроме того, по итогам этого соревнования, согласно правилам IJF, очки в мировом и олимпийском рейтингах будут распределены между победителями и призёрами турнира. В частности, за 1 место будет начислено 1000 очков, за 2 место – 700 и за 3 место – 500 очков.

    На татами «Qazaqstan barysy Grand Slam» дзюдоисты заработают очки для участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже и 2028 года в Лос-Анджелесе.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Дзюдо
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