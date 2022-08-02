Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Определились победители летнего чемпионата Казахстана по фигурному катанию

    2 Августа 2022 13:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стали известны победители летнего чемпионата Казахстана по фигурному катанию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Среди юношей чемпионом стал Диас Жиренбаев из Нур-Султана, на втором месте расположился Рахат Бралин (Нур-Султан), замкнул тройку лидеров Олег Мельников (Шымкент).

    Среди девочек золотую медаль завоевала алматинка София Фарафонова, на второй и третьей позициях - столичные спортсменки Анна Левковец и Нурия Сулеймен соответственно.


    Фото: olympic.kz
    #Спорт #Фигурное катание
    Новости по теме
    Новости по теме
    Очередных победителей Tartyl Fest наградили в Актау
    Мужская сборная Казахстана одержала пятую победу на шахматной олимпиаде-2022
    Tartyl Fest: Житель Актау установил новый рекорд по подтягиванию на турнике
    Женская сборная Казахстана потерпела первое поражение на шахматной олимпиаде-2022
    Популярное
    1 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Жетысуской области
    2 Назначен аким Коксуского района Жетысуской области
    3 Назначен аким Ескельдинского района Жетысуской области
    4 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Улытауской области
    5 Двух автоугонщиков задержали в Алматы