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    Определились победители чемпионата РК по шахматам среди юниоров

    29 Марта 2023, 01:56

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы завершился детско-юношеский чемпионат РК по классическим шахматам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию шахмат.

    Чемпионат не случайно считается главным турниром года в нашей стране. Это и отбор на мировые и континентальные детские чемпионаты (бонусы получают чемпион и второй призёр), и, самое главное – смотр самой талантливой и перспективной молодёжи, которой предстоит в будущем сменить на капитанском мостике шахматной сборной Казахстана старшее поколение.

    Шахматный чемпионат РК среди детей и молодёжи сразу обновил два рекорда: по числу участников – общее количество шахматистов превысило тысячу человек и по размерам призового фонда – для первенства тинэйджеров сумма призовых денег выглядит более чем впечатляюще -почти 13,5 млн тенге. Классическая часть чемпионата завершена, выявлены 24 номинанта, которым в текущем году предстоит защищать цвета нашей родины на мировых чемпионатах.

    В следующие три дня пройдут турниры по быстрым шахматам (рапиду) и блицу.

    Победителями стали юниоры в возрастной категории от 6 до 18 лет со всех уголков Казахстана.

    Мальчики (далее-М, 6 лет)

    1. Сайран Динмухаммед (Кызылординская область)

    2. Омурзаков Альтаир (Астана)

    3. Аманбек Димаш (Туркестанская область)

    Девочки (далее - Д, 6 лет)

    1. Бисалиева Алиша (Астана)

    2. Ердешева Амалия (Астана)

    3. Муратханкызы Раяна (Шымкент)

    М-8

    1. Анетов Амиржан (Астана)

    2. Назарбек Алихан (Алматы)

    3. Бахыт Рауан (Астана)

    Д-8

    1. Зиядин Малика (Алматы)

    2. Абибулла Инжу (Актюбинская область)

    3. Аблай Сабина (Кызылординская область)

    М-10

    1. Куандыкулы Данис (Алматы)

    2. Бисалиев Айсултан (Алматы)

    3. Кененбай Алиби (Алматы)

    Д-10

    1. Жумамбаева Алия (Павлодарская область)

    2. Бериккызы Алана (Астана)

    3. Шолпанбек Жансая (Алматинская область)

    М-12

    1. Смирнов Марк (Алматы)

    2. Жауынбай Алдияр (Астана)

    3. Абдсаттар Алишер (Астана)

    Д-12

    1. Холявко Мария (Алматы)

    2. Заркым Айлин (Алматы)

    3. Диаскызы Далия (Алматы)

    М-14

    1. Мамедов Эдгар (Мангистауская область)

    2. Петухов Алан (Актюбинская область)

    3. Болат Инаят (Астана)

    Д-14

    1. Нургалиева Зарина (Атырауская область)

    2. Калиахмет Эльназ (Жетысуская область)

    3. Жаппарбекова Малика (Астана)

    Ю-16

    1. Молдагали Бексултан (Астана)

    2. Амиркул Алимжан (Астана)

    3. Асылов Мирас (Алматы)

    Д-16

    1. Калдарова Аяулым (Шымкент)

    2. Сейдулла Аселяй (Туркестанская область)

    3. Заманбек Мерейлим (Алматы)

    Ю-18

    1. Ансат Алдияр (Кызылординская область)

    2. Ахмединов Сатбек (Астана)

    3. Кенбеилов Тимур (Астана)

    Д-18

    1. Балабаева Ксения (Алматы)

    2. Курмангалиева Лия (Алматы)

    3. Попандопуло Кристина (Карагандинская область)

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Шахматы
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