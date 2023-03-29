Определились победители чемпионата РК по шахматам среди юниоров

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы завершился детско-юношеский чемпионат РК по классическим шахматам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию шахмат.

Чемпионат не случайно считается главным турниром года в нашей стране. Это и отбор на мировые и континентальные детские чемпионаты (бонусы получают чемпион и второй призёр), и, самое главное – смотр самой талантливой и перспективной молодёжи, которой предстоит в будущем сменить на капитанском мостике шахматной сборной Казахстана старшее поколение.

Шахматный чемпионат РК среди детей и молодёжи сразу обновил два рекорда: по числу участников – общее количество шахматистов превысило тысячу человек и по размерам призового фонда – для первенства тинэйджеров сумма призовых денег выглядит более чем впечатляюще -почти 13,5 млн тенге. Классическая часть чемпионата завершена, выявлены 24 номинанта, которым в текущем году предстоит защищать цвета нашей родины на мировых чемпионатах.

В следующие три дня пройдут турниры по быстрым шахматам (рапиду) и блицу.

Победителями стали юниоры в возрастной категории от 6 до 18 лет со всех уголков Казахстана.

Мальчики (далее-М, 6 лет)

1. Сайран Динмухаммед (Кызылординская область)

2. Омурзаков Альтаир (Астана)

3. Аманбек Димаш (Туркестанская область)

Девочки (далее - Д, 6 лет)

1. Бисалиева Алиша (Астана)

2. Ердешева Амалия (Астана)

3. Муратханкызы Раяна (Шымкент)

М-8

1. Анетов Амиржан (Астана)

2. Назарбек Алихан (Алматы)

3. Бахыт Рауан (Астана)

Д-8

1. Зиядин Малика (Алматы)

2. Абибулла Инжу (Актюбинская область)

3. Аблай Сабина (Кызылординская область)

М-10

1. Куандыкулы Данис (Алматы)

2. Бисалиев Айсултан (Алматы)

3. Кененбай Алиби (Алматы)

Д-10

1. Жумамбаева Алия (Павлодарская область)

2. Бериккызы Алана (Астана)

3. Шолпанбек Жансая (Алматинская область)

М-12

1. Смирнов Марк (Алматы)

2. Жауынбай Алдияр (Астана)

3. Абдсаттар Алишер (Астана)

Д-12

1. Холявко Мария (Алматы)

2. Заркым Айлин (Алматы)

3. Диаскызы Далия (Алматы)

М-14

1. Мамедов Эдгар (Мангистауская область)

2. Петухов Алан (Актюбинская область)

3. Болат Инаят (Астана)

Д-14

1. Нургалиева Зарина (Атырауская область)

2. Калиахмет Эльназ (Жетысуская область)

3. Жаппарбекова Малика (Астана)

Ю-16

1. Молдагали Бексултан (Астана)

2. Амиркул Алимжан (Астана)

3. Асылов Мирас (Алматы)

Д-16

1. Калдарова Аяулым (Шымкент)

2. Сейдулла Аселяй (Туркестанская область)

3. Заманбек Мерейлим (Алматы)

Ю-18

1. Ансат Алдияр (Кызылординская область)

2. Ахмединов Сатбек (Астана)

3. Кенбеилов Тимур (Астана)

Д-18

1. Балабаева Ксения (Алматы)

2. Курмангалиева Лия (Алматы)

3. Попандопуло Кристина (Карагандинская область)