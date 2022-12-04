Определилась первая четвертьфинальная пара ЧМ-2022 по футболу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Стала известна первая пара четвертьфиналистов чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В первом матче 1/4 финала встретятся сборные Аргентины и Нидерландов. Эта игра состоится 9 декабря в Лусаиле.

Сборная Аргентины в 1/8 финала победила Австралию — 2:1. У Аргентины голы забили Лионель Месси (35-я минута) и Хулиан Альварес (57-я), а в составе сборной Австралии отличился Крэйг Гудвин (77-я). Сборная Нидерландов одержала победу над командой США — 3:1. В составе сборной Нидерландов забили Мемфис Депай (10-я минута), Дэйли Блинд (45+1) и Дензел Дюмфрис (81-я), а у США — Хаджи Райт (76-я).

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images



