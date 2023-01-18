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    Определены участки деятельности пограничных представителей между Казахстаном и Кыргызстаном

    18 Января 2023, 12:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса приняли закон «О ратификации Протокола между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики об участках деятельности пограничных представителей (карта 1:200 000)», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Основная цель протокола – определение территориальных пределов участков государственной границы, на которых пограничные представители Республики Казахстан и Кыргызской Республики несут ответственность за выполнение своих функций.

    Протокол направлен на установление правовой основы и регулирование отношений между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой, предусматривает определение участков деятельности пограничных представителей на казахстанско-кыргызской государственной границе, что будет способствовать поддержанию установленного режима Государственной границы нашей страны.

    Согласно Протоколу Правительство Республики Казахстан и Правительство Кыргызской Республики определили следующие участки:

    со стороны Республики Казахстан - Алматинский, Кордайский и Таразский участки;

    со стороны Кыргызской Республики – Иссык-Кульский, Чуйский и Таласский участки

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Мажилис Пограничники Кыргызстан Граница
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