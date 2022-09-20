Определены стипендиаты программы «Олимпийская стипендия Париж-2024»

АСТАНА. КАКЗИНФОРМ - В Национальном Олимпийском комитете Республики Казахстан (НОК РК) прошло плановое заседание Комиссии по определению стипендиатов программы Олимпийской солидарности МОК «Олимпийская стипендия Париж-2024» для членов национальных сборных команд Республики Казахстан по летним олимпийским видам спорта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Все кандидатуры были представлены в НОК РК национальными спортивными федерациями.

Всего распределено 32 стипендии по 18 видам спорта, в том числе 19 – мужских и 13 женских. Бокс и вольная борьба получили по 4 стипендии (по 2 муж и 2 жен), тяжелая атлетика и дзюдо – 3 стипендии. Греко-римская борьба, легкая атлетика, спортивная гимнастика, теннис – 2 стипендии.

По одной стипендии получили: брейкинг, велотрек, гребля на байдарках и каноэ, настольный теннис, плавание, скалолазание, стрельба из лука, стрельба стендовая, стрельба пулевая, таеквондо.

Для командных видов спорта выделено две стипендии, распределенные поровну между водным поло (муж) и гандболом (жен).

Для сравнения, на подготовку к Олимпийским играм в Токио-2020 стипендии получили 24 спортсмена по 13 видам спорта. К Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро-2016 стипендии МОК получили 25 спортсменов по 12 видам спорта.

Таким образом, в этом году НОК РК существенно увеличил общее количество предоставленных стипендий и расширил охват по видам спорта. В целях обеспечения максимальной эффективности программы для достижения спортивных результатов и исключения любых субъективных факторов в процессе отбора, НОК РК ужесточил объективные критерии отбора стипендиатов. В частности, основным критерием при отборе стипендиатов в первую очередь рассматривались спортивные результаты и перспективность спортсменов.

Все стипендии МОК являются строго целевыми, с предоставлением отчетности на ежегодной основе. Их расходование проверяется в ходе ежегодного аудита МОК и независимого аудита НОК РК. В случае выявления каких-либо нарушений, финансирование МОК приостанавливается.

Всего с 2015 года МОК выделены стипендии 110 казахстанским спортсменам.

В настоящее время НОК Казахстана зарекомендовал себя как один из лидеров, активно участвующих в программах Олимпийской солидарности МОК по Азии.

Фото: olympic.kz



