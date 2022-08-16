Определены победители Tartyl Fest в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В тринадцатом по счету городе, Петропавловске, завершился республиканский спортивный фестиваль Tartyl Fest по подтягиванию на турнике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Tartyl Fest проводится в Казахстане при поддержке ОФ «Фонд поддержки талантов «Дара» при Президенте Республики Казахстан.

Фестиваль в Петропавловске состоялся на площади государственных символов.

Для участия в соревновании зарегистрировались 277 человек. Возраст самого молодого участника составил 7 лет, в то время как 75-летний житель был зарегистрирован в качестве старшего участника. Свои силы и выносливость показали и девушки.

Во время турнира жители города показали наиболее высокие результаты.

Так, участник Рафаил Кадыров повторил рекорд предыдущего спортсмена, подтянувшись 45 раз. А житель Руслан Фатахов сделал 44 подтягивания. 12-летний юный участник показал во время фестиваля наиболее высокий результат, он подтянулся 36 раз.

Ранее в Костанае побит новый рекорд Tartyl Fest по подтягиванию на турнике. 51-летний участник Андрей Антонян подтянулся 45 раз.

Победителями стали следующие участники:

До 18 лет (до 55 кг):

1 место - Власенко Станислав - 16 лет, 49 кг - 36 (32) раз

2 место - Тарасов Никита - 12 лет, 32 кг - 36 (29) раз

3 место - Железнов Александр - 15 лет, 50 кг - 29 раз.

До 18 лет (55-70 кг):

1 место - Толстолужинский Александр - 16 лет, 62 кг - 31 (32) раз

2 место Динер Эдуард - 16 лет, 69 кг - 31 (31) раз

3 место - Поликарпов Илья - 17 лет, 55 кг - 31 (30) раз.

До 18 лет (от 70 кг):

1 место - Баубеков Аслан - 17 лет, 72 кг - 36 раз

2 место - Жеребило Роман - 16 лет, 73 кг - 32 раза

3 место - Бекзат Уалихан - 17 лет, 70 кг - 23 раза

18-30 лет (до 65 кг):

1 место - Олейник Никита - 22 года, 60 кг - 39 раз

2 место - Марзагулов Рустам - 23 года, 60 кг - 34 раза

3 место - Рахметов Аман - 23 лет, 54 кг - 32 (31) раза.

18-30 лет ( 65-80 кг):

1 место - Фатахов Руслан - 20 лет, 71 кг - 44 раза

2 место - Айгужин Темирхан - 24 лет, 70 кг - 32 (33) раза

3 место - Анатолий Белозеров - 25 лет, 70 кг - 32 (29) раза

18-30 лет (от 80 кг):

1 место - Андреев Тимур - 29 лет, 83 кг - 28 раз

2 место - Бабаев Давид - 26 лет, 80 кг - 26 раз

3 место - Кенесов Нурбек - 25 лет, 82 кг - 25 раз

От 30 лет (до 80 кг):

1 место - Кадыров Рафаил - 30 лет, 60 кг - 45 раз

2 место - Наумов Александр - 62 года, 65 кг - 39 раз

3 место - Нусупов Максат - 41 год, 61 кг - 34 раза

От 30 лет (80-90 кг):

1 место - Касманов Руслан - 34 года, 83 кг - 38 раз

2 место - Гурский Олег - 34 года, 82 кг - 35 раз

3 место - Дрозд Игорь - 30 лет, 81 кг - 28 раз

От 30 лет (От 90 кг):

1 место - Жуков Валентин - 35 лет, 90 кг - 31 раз

2 место - Құлжанов Ерік - 37 год, 94 кг - 27 (29) раз

3 место - Родионов Станислав - 30 лет, 91 кг - 27 (26) раз

За первое место участники получили денежный приз в 200 тыс. тенге; за второе – 100 тыс. тенге; за третье – 50 тыс. тенге.

В ходе прошедшего фестиваля известный казахстанский певец Гадилбек Жанай вышел на сцену и спел для зрителей очередного турнира.

Фестиваль организовывается с 10 июля по 6 сентября в 20 городах страны, где казахстанцы могут участвовать и выиграть денежные призы.

В каждом городе выберут 27 победителей. Победителей из каждого города (в девяти категориях) ожидает гранд-финал в городе Нур-Султане. Призовой фонд гранд-финала – 54 млн тенге.

Чемпионы гранд-финала смогут поучаствовать в чемпионате мира по Street Workout.

В роли амбассадора проекта выступает Айтым Жакупов - общественный деятель, тренер и актер. Многократный рекордсмен по street workout в Казахстане и в мире, рекордсмен Европы по streetlifting, также один из основателей движения streetworkout в Казахстане. Street workout - любительский вид спорта, в котором различные упражнения выполняются на уличных спортивных площадках.

АКТУАЛЬНЫЙ СПИСОК ГОРОДОВ, ГДЕ ПРОЙДУТ СЛЕДУЮЩИЕ ФЕСТИВАЛИ:

Кокшетау - 18 августа

Жезказган - 21 августа

Караганда - 24 августа

Павлодар - 27 августа

Семей - 30 августа

Усть-Каменогорск - 2 сентября

Нур-Султан - 6 сентября.



