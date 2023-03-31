Определены лауреаты Национальной премии телесериалов «Nauryz»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане прошла торжественная церемония награждения лауреатов Национальной премии телесериалов «Nauryz», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В номинации «Лучший исторический сериал» победило произведение Мурата Есжана «Міржақып. Оян, Қазақ!».

Лучшим драматическим сериалом признан сериал «Ақжауын».

Лучшим комедийным сериалом стал сериал «Келінжан».

Лучший веб-сериал – «Serjan Bratan».

Лучший коммерческий сериал – телесериал «Патруль».

Спецпремию получил сериал «Перекресток».

Премия в номинации «Лучший актер» вручена герою из сериала «Serjan Bratan» Дулыға Ақмолде, а в номинации «Лучшая актриса» - Жанель Сергазиной из сериала «Няня».

Лучшим актером второго плана признан Рүстем Жаныаманов из телесериала «Келінжан».

Лучшая актриса второго плана – Камалия Байтелеуова, телесериал «Ақ пен қара».

Лучший режиссер – Ерлан Нурмухамбетов, телесериал «Қаныш.Қазына».

Лучший сценарист – Бекзат Мырзахметова, сериал «Mystan».

Лучший оператор-постановщик – Багдат Аргынов, сериалы «SHEKER», «Serjan bratan», «5:32».

Лучший монтаж – Рахимжан Яхьяров, сериал «Ақ пен қара».

Лучший саундтрек – саундтрек к сериалу «Sheker».

Лауреату каждой номинации вручена специальная статуэтка NAURYZ и награда в размере 1 миллиона тенге.

Прием заявок на участие в Национальной премии телесериалов «Nauryz» стартовал 24 февраля и продлился до 15 марта 2023 года. В общей сложности было подано более 250 заявок.

В премии участвовали сериалы, вышедшие в эфир казахстанских телеканалов, на YouTube и других платформах с 1 января 2021 года по 31 декабря 2022 года.

Согласно условия конкурса, подавать заявки имели возможность республиканские и региональные телевизионные вещательные компании, студии, продюсерские центры и другие организации медиаиндустрии, производящие сериалы.

Основная цель конкурса-поддержка развития сериального контента, популяризация казахстанских сериалов среди зрителей на отечественных и международных онлайн-платформах.