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    Определен порядок зачисления электронных денег на «социальный кошелек»

    27 Октября 2021, 13:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - План по поэтапному переводу пособий и соцвыплат в виде электронных денег на социальные кошельки планируется утвердить до 1 января 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

    Как сообщалось ранее, Министерством торговли и интеграции РК совместно с министерствами труда и социальной защиты населения, финансов, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, Национального банка РК, а также представителями банковского сектора ведется работа технической реализации внедрения пилота «социального кошелька» в декабре 2021 года в виде выплат адресной социальной помощи.

    В этих целях 8 сентября 2021 года принято постановление Правительства РК №619 «Об утверждении Правил и особенностей зачисления, учета и использования пособий и социальных выплат за счет средств государственного бюджета и (или) средств Государственного фонда социального страхования, перечисляемых в виде электронных денег, а также мониторинга использования адресной социальной помощи».

    Так, в Правилах определен понятийный аппарат процедуры зачисления, учета и использования пособий и социальных выплат в виде электронных денег: «социальный кошелек», «бизнес-кошелек», «участники системы электронных денег» и другие понятия, а также порядок зачисления на вводимый «социальный кошелек» и дальнейшего использования электронных денег.

    Кроме того, в рамках принятого постановления Министерством торговли и интеграции РК совместно с Министерством труда и социальной защиты населения РК и Национальным Банком РК разрабатывается План по поэтапному переводу пособий и соцвыплат в виде электронных денег на социальные кошельки, сам План планируется утвердить до 1 января 2022 года.

    Автор:

    Социальная поддержка Цифровой Казахстан Соцвыплаты
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