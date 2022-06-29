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    Определен новый маршрут железной дороги Китай – Кыргызстан - Узбекистан

    29 Июня 2022, 09:35

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Предварительный маршрут строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан накануне обсуждался на рабочем совещании Кабинета Министров Кыргызской Республики, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Кабмина.

    На совещании министр транспорта и коммуникаций КР Эркинбек Осоев представил информацию по вопросам строительства железнодорожной магистрали, предварительный путь которой может пролегать по маршруту Торугарт – Макмал - Джалал-Абад.

    По его словам, разработка соответствующего технико-экономического обоснования проекта завершится в декабре текущего года.

    «Проект строительства железной дороги Китай – Кыргызстан - Узбекистан – это уникальный проект, реализации которого мы придаем особый приоритет. Профильным государственным органам необходимо в положенные сроки провести необходимые подготовительные работы», - подчеркнул Глава Кабмина Акылбек Жапаров.

    Железнодорожный путь Китай - Кыргызстан Узбекистан - проектируемая железнодорожная магистраль, призванная соединить железные дороги трех стран и далее страны Персидского залива, Турецкую Республику с европейской сетью железных дорог.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Узбекистан Китай Кыргызстан Логистика Мировые новости
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