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    Оправдана замначальника следственного управления ДП Костанайской области

    9 Апреля 2022, 10:08

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В суде №2 города Костанай рассмотрено уголовное дело в отношении заместителя начальника следственного управления департамента полиции Костанайской области Айгуль Мамановой, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного суда.

    Уголовное дело против А. Мамановой было возбуждено управлением собственной безопасности.

    «Подсудимая Маманова органом досудебного расследования обвиняется в том, что являясь должностным лицом, совершая действия, явно выходящие за пределы ее прав и полномочий, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, на систематической основе незаконно требовала и получала денежные средства от нижестоящих сотрудников отдела следственного управления и заместителей территориальных отделов полиции по следствию, полученных ими в качестве заработной платы и премий», - сообщили в суде.

    По делу признаны потерпевшими 9 человек, общая сумма ущерба составляет более миллиона тенге.

    Между тем, пока шло следствие, подсудимая вину не признала, просила оправдать и вынести справедливый приговор.

    В судебных прениях государственный обвинитель просил признать Маманову виновной по предъявленному обвинению и назначить ей наказание в виде 5 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности и лишением специального звания - полковник полиции.

    «Судом принято во внимание то, что А. Маманова согласно должностных инструкций в период с 2017 года по март 2021 года не осуществляла организацию аналитической и методической работы следственного управления, не руководила и не координировала работу отдела зонального контроля и следственных подразделений городских, районных управлений и отделов полиции. Эти права и обязанности на нее были возложены с назначением на должность заместителя начальника следственного управления департамента полиции Костанайской области с 3 февраля 2021 года. Тем самым А. Маманова при совершении сборов денег не превышала должностные полномочия, а выполняла общественные поручения», - добавили в облсуде.

    В этой связи приговором суда А. Маманова признана невиновной в совершении уголовного правонарушения и оправдана за отсутствием в ее действиях состава уголовного правонарушения. Она была освобождена из под стражи в зале судебного заседания.

    Суд также признал за оправданной право на возмещение вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности.

    Приговор в законную силу не вступил.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Суды Судебный процесс МВД РК Регионы Казахстана Борьба с коррупцией
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