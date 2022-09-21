Оползни и наводнения обрушились на Японию в результате тайфуна «Нанмадол»

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Спасатели в Японии предупредили об оползнях и наводнениях после самого сильнейшего шторма, обрушившегося на страну за последнее десятилетие, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Тайфун «Нанмадол» унес жизни четырех человек. Государственная телекомпания NHK сообщила, что один водитель погиб, когда его автомобиль затопило во время наводнения. Другой пострадавший был погребен оползнем, и еще два жителя южного острова Кюсю были обнаружены без признаков жизни.

По меньшей мере 114 человек получили ранения, из них 14 - с тяжелыми травмами.

В настоящее время шторм был понижен до уровня циклона, который прошел через большую часть страны в сторону моря. Супертайфун принес порывы ветра до 234 км/ч, разрушая дома и нарушая работу транспорта. Это эквивалентно урагану четвертой или пятой категории.

По состоянию на вторник, 140 тыс. домов оставались без электричества.

В столице, городе Токио, прошел сильный дождь, из-за наводнения была приостановлена линия метро Tozai. Сотни рейсов скоростных поездов и паромов были отменены, магазины и коммерческие предприятия были закрыты.

Премьер-министр Фумио Кисида отложил визит в Нью-Йорк, где он должен был выступить с речью на Генеральной Ассамблее ООН, чтобы проследить за последствиями шторма.

Фото: gettyimages.com



