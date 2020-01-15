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    Оползни и лавины в Кашмире: 62 человека погибли

    15 Января 2020, 11:35

    КАШМИР. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере, 62 человека погибли, и еще большее число пропало без вести в результате обрушившихся в течение последних трех дней на Кашмир лавин и оползней, передает МИА «Казинформ» передает со ссылкой на ВВС.

    Особенно сильно пострадала долина Нилум (узкая долина в форме полумесяца, протяженностью около 130 км, окруженная с обеих сторон высокими горами), где многие остались без помощи. Этот регион подвержен стихийным бедствиям. Нынешние потери являются одними из самых масштабных в современной истории.

    Десятки людей в других частях Пакистана, а также в Индии и Афганистане стали жертвами суровой погоды.

    Кашмир один из наиболее пострадавших районов: 62 человека погибли и несколько пропали без вести, говорится в сообщении Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями Пакистана.

    В пакистанской провинции Белуджистан, по официальным данным, погибли 20 человек, в том числе 12 женщин и 7 детей.

    По данным местных СМИ, восемь человек погибли в Индии.

    В Афганистане, по официальным данным, погибли 24 человека и 40 ранено за последние две недели, причем большинство потерь зафиксировано за последние три дня. К наиболее пострадавшим провинциям страны относятся Гильменд, Кандагар, Герат и Кабул. Здесь ведутся спасательные работы.

    Власти Пакистана сообщили ВВС, что в долине Нилум, по меньшей мере, 59 человек погибли и более 40 получили ранения в результате схода лавин и оползней. Более 100 домов были разрушены или повреждены.

    Полиция сообщает, что большинство дорог к долине заблокированы, поэтому спасательные команды не могут туда попасть.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

    Происшествия Индия Пакистан
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