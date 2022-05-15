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    Оплывина разрушила дом в Текели – найдено тело погибшей пятилетней девочки

    15 Мая 2022, 19:03

    ТЕКЕЛИ. КАЗИНФОРМ – Тело пятилетней девочки, погибшей при оплывине грязевой массы в Текели, нашли спасатели, передает МИА «Казинформ».

    «15 мая в 18:15 служебной собакой ДЧС Алматинской области по кличке Багира под завалами дома обнаружено тело девочки 2016 г.р., которая погибла при оплывине грязевой массы в г.Текели Алматинской области», - сообщила пресс-служба ДЧС Алматинской области.

    Сегодня в Текели произошла оплывина - грязевая масса, предварительно длиной 50 метров, шириной 25 метров, высотой 3,5 метра, объемом 4375 куб.м. В результате разрушен один частный жилой дом, один дом затопило грязевой массой, еще четыре дворовых территории жилых домов частично затопило грязевой массой и перекрыло улицу Конаева.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Алматинская область Происшествия
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