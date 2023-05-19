Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+17+19℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Оплату за питание в детсадах планируют повысить с июня в Астане

    19 Мая 2023, 14:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане с июня планируют увеличить плату за питание в детсадах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На сайте «Открытые НПА» опубликован проект постановления акимата города Астаны «Об утверждении государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение, размера родительской платы в дошкольных организациях города Астаны на 2023 год».

    «Стоимость государственного образовательного заказа рассчитывается по Методике подушевого нормативного финансирования дошкольного воспитания и обучения утвержденной приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 ноября 2017 года № 597», - говорится в пояснительной записке.

    По данным ведомства, для предоставления государственными дошкольными организациями сбалансированного питания детям необходимо установить стоимость оплаты за питание – 20 800 тенге. В результате роста цен на товары и услуги стоимость родительской оплаты за питание в государственных детских садах не покрывает расходы по организации питания.

    Ранее сообщалось, что руководителем столичного управления, было проведено сравнение стоимости питания в столичных детских садах с другими регионами. Оказалось, что в Алматы питание для ребенка в детском саду обходится в 25 тысяч тенге, в Караганде - 17 тысяч тенге, в Актобе - 16 800 тенге, в Туркестане - 13 633 тенге.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Астана Акимат Цены и тарифы Дети
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанский лоукостер запускает рейсы между Астаной и Анкарой
    Астанчанин заработал 40 млрд тенге на подпольном казино
    Полиция усилит контроль на Арбате после жалоб алматинцев на мопедистов
    Улицу Петрова в Астане закрыли на ремонт
    Популярное
    1 Ряд сел переименуют в Акмолинской области
    2 Официальная церемония встречи глав государств – участников саммита «Центральная Азия – Китай» состоялась в Сиане
    3 Сколько заработала Елена Рыбакина после сенсации и выхода в полуфинал турнира в Риме
    4 Димаш Кудайберген выступил перед лидерами стран Центральной Азии и Си Цзиньпином
    5 Чем запомнился второй день государственного визита Президента Казахстана в Китай
    Новости партнеров