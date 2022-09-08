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    Оплату QR будут принимать через единый терминал для всех банков

    8 Сентября 2022, 12:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Единый терминал для приема оплаты через QR-код вне зависимости от банков планируют ввести в Казахстане до конца года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы в прошлом году работали, чтобы уравнять QR-оплату, стандартизировать QR-коды. Неважно, чей ты клиент, Halyk Bank, Kaspi, Jusan. Есть QR, и банки должны читать друг друга. Не надо бизнесу иметь десять POS-терминалов, платить за каждый терминал, пусть будет один терминал, который может работать со всеми участниками рынка. В этом году все банки доработают свои системы, и у каждого гражданина будет возможность платить QR через любой терминал, они смогут друг друга читать», - сообщила вице-министр торговли и интеграции РК Асель Жанасова, выступая на форуме электронной коммерции в Нур-Султане.

    По данным ведомства, в целом в Казахстане наблюдается рост доли онлайн-торговли от общего объема розничной торговли. Если в 2019 году доля электронной торговли составляла 3,7%, то по итогам 2021 года достигла 9,6%.


    Фото из открытых источников

    Автор:

    Анеля Касымова

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