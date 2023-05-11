Оплатить проезд в столичных автобусах можно через 8 мобильных приложений

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стала доступна оплата проезда через мобильные приложения операторов Beeline «Мой Beeline», Теле2 и Алтел посредством сканирования QR-кода в общественном транспорте столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу City Transportation Systems.
Таким образом, оплатить проезд в автобусе посредством сканирования QR-кода можно через следующие мобильные приложения:
- «Kaspi.kz»
- «Homebank»
- «Tolem»
- «Мой Activ»
- «Kcell»
- «Мой Beeline»
- «Теле2 Казахстан»
- «Altel»
Оплата проезда также возможна транспортной картой. Приобрести карту можно в специализированных кассах и RTVM-автоматах. Адреса касс и RTVM-автоматов можете посмотреть на сайте Transcard.kz и приложении CTS.
В CTS напомнили, что оплата за проезд производится при входе в автобус. Высадка пассажиров производится через все двери кроме передней, а посадка - только через переднюю.
Право внеочередной посадки предоставляется только лицам с ограниченными возможностями, пенсионерам, беременным женщинам, пассажирам, сопровождающим ребенка дошкольного возраста.