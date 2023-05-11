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    Оплатить проезд в столичных автобусах можно через 8 мобильных приложений

    11 Мая 2023, 20:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стала доступна оплата проезда через мобильные приложения операторов Beeline «Мой Beeline», Теле2 и Алтел посредством сканирования QR-кода в общественном транспорте столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу City Transportation Systems.

    Таким образом, оплатить проезд в автобусе посредством сканирования QR-кода можно через следующие мобильные приложения:

    - «Kaspi.kz»

    - «Homebank»

    - «Tolem»

    - «Мой Activ»

    - «Kcell»

    - «Мой Beeline»

    - «Теле2 Казахстан»

    - «Altel»

    Оплата проезда также возможна транспортной картой. Приобрести карту можно в специализированных кассах и RTVM-автоматах. Адреса касс и RTVM-автоматов можете посмотреть на сайте Transcard.kz и приложении CTS.

    В CTS напомнили, что оплата за проезд производится при входе в автобус. Высадка пассажиров производится через все двери кроме передней, а посадка - только через переднюю.

    Право внеочередной посадки предоставляется только лицам с ограниченными возможностями, пенсионерам, беременным женщинам, пассажирам, сопровождающим ребенка дошкольного возраста.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Транспорт Дороги
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