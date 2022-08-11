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    • Оплачиваемая стажировка для студентов запускается в «Правительстве для граждан»

    11 Августа 2022 21:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Госкорпорация «Правительство для граждан» продолжает активную работу по дальнейшей цифровизации процессов оказания государственных услуг. Для того, чтобы развиваться в данном направлении, госкорпорация ищет студентов, обучающихся по IT-специальностям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

    Госкорпорация впервые запускает уникальный проект Smart Start. Это оплачиваемая стажировка с дальнейшим трудоустройством для молодых специалистов.

    «Мы ищем единомышленников, которые хотят развиваться в сфере IT и улучшать жизнь клиентов в сфере получения госуслуг. Будущие стажеры смогут разрабатывать и внедрять различные сервисы и метрики, собирать данные и анализировать их, работать в команде.

    В рамках Smart Start стажеры пройдут обучение и повысят свои навыки и квалификацию в разработке IT-продуктов, будут работать с реальными кейсами. Лучшие по итогам стажировки получат работу в Госкорпорации.

    Количество мест для участия в стажировке Smart Start ограничено, поэтому среди претендентов будет проведен отбор в несколько этапов», - говорится в публикации пресс-службы.

    Первый этап – прием заявок. Он стартует 15 августа и продлится до 15 сентября текущего года. Для участия в первом этапе кандидату необходимо заполнить специальную заявку, которую можно скачать на официальном сайте Госкорпорации, предоставить свое резюме, справку с места обучения, транскрипт GPA и мотивационное эссе на тему «Почему я хочу работать в Госкорпорации и какую пользу я смогу принести компании в будущем» (не более двух страниц, Times New Roman, 14). Заявку и необходимые документы нужно отправить на почту i.rakhimova@gov4c.kz.

    На втором этапе участникам предстоит тестирование способностей, а на заключительном третьем – собеседование с экспертной комиссией. По итогам финального этапа Госкорпорация предложит победителям позиции менеджеров проектов, продуктовых аналитиков, backend/frontend разработчиков и системных администраторов.

    С подробной информацией о стажировке можно ознакомиться по этой ссылке.


    #Цифровой Казахстан #Молодежь #Правительство для граждан #Трудоустройство
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